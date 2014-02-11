Требуется веб-программист

Веб-программированиеЗакрыт23 заявки758 просмотров
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Ищу хорошего веб-программиста.

Требования такие:

- Быть как минимум 8 часов в день на связи. Как минимум либо icq, либо skype, либо телефон

- В совершенстве владеть AJAX, PHP, MYSQL.

- Быть ответственным за взятые обязательства и сроки.

- Спокойно уметь дорабатывать чужой код, А НЕ ТОЛЬКО с готовой какой-то админкой типа joomla, drupal, wordpress, dle, modx работать уметь.

Если это всё именно про вас, то жду ваших контактов.

Оставляйте как минимум либо icq, либо skype, либо телефон.

P.S. Нужен именно программист. Верстальщик, который поможет если что непонятно и надо поправить в css есть.

Хотя конечно, хороший программист верстку тоже знает.

Есть много разных проектов, конкретика при связи с вами.

Желательно, чтобы вы умели писать на одном из известных фреймворков.

10 лет назад
smilesmile
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
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