Ищу исполнителей на крупный зарубежный WMS, Time & Material проект, сроком от 3 месяцев. Нужны 3 senior/middle разработчика на ПХП с опытом разработки на Symphony.

http://en.wikipedia.org/wiki/Warehouse_management_system

Работа серьёзная и интересная. В последствии возможно долгосрочное сотрудничество над поддержкой и развитием проекта. Вероятны предложения переезда в другую страну для работы в команде.

Детали о проекте скину персонально, после собеседования.

Желающие принять участие в проекте должны ПОДРОБНО указать свои знания в области PHP программирования и опыт работы с Symphony.

П.С. Не забудьте указать контактную информацию: e-mail и скайп