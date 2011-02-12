Разработчик perl на срочную задачу

Для разработки сложных и интересных проектов ищется программист в команду. Работа удаленная, загрузка полная, без совмещения. Проверочные слова: OOP/OOD, MVC, explain SQL, redis, memcached, svn, issue tracking. Юниоры, студенты, совместители не рассматриваются.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно на perl из файла access сделать выгрузку на два сайта (MySQL).
Полагаю, это максимум на неделю работы. Срочно.
Работа периодическая. т.е. сейчас разобраться, потом изредка поддерживать. По деньгам – договоримся в любом случае.
Базовая версия конвертера есть, он не доделан ввиду того что разработчик всерьез и надолго попал в больницу. За сегодня-завтра надо развернуть стенд – MySQL базу, Access и работающий конвертер и оценить как много времени уйдет на доработку. После этого взяться за доработку.
Пишите напрямую в скайп max-zlodey или icq 115745565, Максиму.
P.S. заявки здесь бесполезны, обязательно (!!!) стучите в skype или icq
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