Разработчик perl на срочную задачу

$2500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок126 просмотров
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Нужно на perl из файла access сделать выгрузку на два сайта (MySQL).

Полагаю, это максимум на неделю работы. Срочно.

Работа периодическая. т.е. сейчас разобраться, потом изредка поддерживать. По деньгам – договоримся в любом случае.

Базовая версия конвертера есть, он не доделан ввиду того что разработчик всерьез и надолго попал в больницу. За сегодня-завтра надо развернуть стенд – MySQL базу, Access и работающий конвертер и оценить как много времени уйдет на доработку. После этого взяться за доработку.

Пишите напрямую в скайп max-zlodey или icq 115745565, Максиму.

P.S. заявки здесь бесполезны, обязательно (!!!) стучите в skype или icq

Perl
13 лет назад
misgan
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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