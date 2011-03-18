Программист .Net на постоянную работу. Только Киев

$2000
Веб-программированиеЗакрытнет заявок72 просмотра
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Развивающемуся стартапу нужен программист на постоянную работу. Человек срочно нужен для оценки текущего состояния системы, ее планирования и разработки согласно генеральной концепции.

Кого мы ищем?

Мы не ищем наемного работника. Мы ищем партнера, который хочет загореться одним проектом и посвятить ему себя. Человека, не по наслышке знающего принципы и методы командной работы, и имеющего как минимум, еще одного программиста для создания связки.

Что мы предлагаем?

Участие в развитии онлайн части мощнейшего стартапа последнего времени.

Адекватную заработную плату, талантливую команду, современный офис.

Заявки принимаем до вторника - 22.03.2011.

13 лет назад
7tenders
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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