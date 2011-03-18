Требуется веб-разработчик на постоянку. Возможность работы удаленно и совмещение с учебой. Необходимые навыки: 1. Наличие опыта веб-разработки, понимание основных принципов построения сайта (шаблонизация, кэширование, оптимизация скорости работы сайта и т.д.) 2. Уверенное владение языком PHP, ...
Программист .Net на постоянную работу. Только Киев
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Развивающемуся стартапу нужен программист на постоянную работу. Человек срочно нужен для оценки текущего состояния системы, ее планирования и разработки согласно генеральной концепции.
Кого мы ищем?
Мы не ищем наемного работника. Мы ищем партнера, который хочет загореться одним проектом и посвятить ему себя. Человека, не по наслышке знающего принципы и методы командной работы, и имеющего как минимум, еще одного программиста для создания связки.
Что мы предлагаем?
Участие в развитии онлайн части мощнейшего стартапа последнего времени.
Адекватную заработную плату, талантливую команду, современный офис.
Заявки принимаем до вторника - 22.03.2011.
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