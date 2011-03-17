Требуется веб-разработчик на постоянку. Возможность работы удаленно и совмещение с учебой. Необходимые навыки: 1. Наличие опыта веб-разработки, понимание основных принципов построения сайта (шаблонизация, кэширование, оптимизация скорости работы сайта и т.д.) 2. Уверенное владение языком PHP, ...
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Web программист (60 000 РУБ)
Требования:
Отличное знание платформ PHP‚ JScript/AJAX‚ XML/XSL
Знание MySQL
Общие знания верстки HTML-шаблонов (табличных‚ CSS/DIV)
Опыт администрирования Linux/Nginx
Приветствуется знание‚ опыт работы в CMS DJEM
Обязанности:
Поддержка и развитие существующих проектов компании (psyjournals.ru)
Создание и запуск новых проектов
Условия:
Полный рабочий день (частично‚ возможна удаленная работа)
Оформление по трудовой книжке.
З\П от 40 тыс. руб. по результатам собеседования
Офис: метро "ул. 1905года" / "Краснопресненская"
Критерии: образование: высшее, опыт работы: до 2 лет
Резюме ждем по адресу: [email protected]
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