Web программист (60К руб.)

Для разработки и поддержки проектов на Zend Framework с участием ExtJS в команду на постоянную основу требуется веб-программист. Необходимые навыки: - Опыт в разработке ПО и вебсайтов более 2-х лет - PHP5 с объектно-ориентированным подходом, MySQL с запросами - ...