Специалист Flash 3D

Что нужно будет делать: * Правка сайтов на Webasyst Shop-Script. * Верстка. * Разработка дополнительных модулей. Требования: * Ответственность, соблюдение сроков * Опыт интеграции дизайна на CMS * Доступность - минимум 4 часа в день. * Знание: PHP4/5, SQL(MySQL), (X)HTML, CSS, JavaScript Основная работа: - ...
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Ищу специалиста по движкам 3D на Flash (Away3D , Papervision и т.п.) для работы над оригинальным проектом . От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ), чтобы послать ТЗ.
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