Веб-разработчик, программист

Что нужно будет делать: * Правка сайтов на Webasyst Shop-Script. * Верстка. * Разработка дополнительных модулей. Требования: * Ответственность, соблюдение сроков * Опыт интеграции дизайна на CMS * Доступность - минимум 4 часа в день. * Знание: PHP4/5, SQL(MySQL), (X)HTML, CSS, JavaScript Основная работа: - ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для реализации нескольких глобальных интернет-проектов создается команда программистов. Сфера проектов - информационные туристические справочники, выставочный бизнес, международные социальные сети.
Возможные варианты работы:
1) удаленный доступ к рабочему месту - на условиях постоянной занятости или занятости на 50% - с фиксированным окладом и бонусами;
2) работа в офисе (для Воронежа).
Опыт участия в интернет-проектах обязателен.
Требования: знание DHTML, CSS3, JavaScript, PHP5, MySQL, PostgreSQL, InnoDb
Личные и деловые качества:
- высокая степень ответственности;
- аналитический склад ума;
- опыт и умение работать в команде;
- аккуратность
Более подробная информация - при skype общении с кандидатами. Резюме и удобный для Вас вариант работы присылайте на адрес [email protected]
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