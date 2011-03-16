Веб-разработчик, программист

Для реализации нескольких глобальных интернет-проектов создается команда программистов. Сфера проектов - информационные туристические справочники, выставочный бизнес, международные социальные сети.

Возможные варианты работы:

1) удаленный доступ к рабочему месту - на условиях постоянной занятости или занятости на 50% - с фиксированным окладом и бонусами;

2) работа в офисе (для Воронежа).

Опыт участия в интернет-проектах обязателен.

Требования: знание DHTML, CSS3, JavaScript, PHP5, MySQL, PostgreSQL, InnoDb

Личные и деловые качества:

- высокая степень ответственности;

- аналитический склад ума;

- опыт и умение работать в команде;

- аккуратность

Более подробная информация - при skype общении с кандидатами. Резюме и удобный для Вас вариант работы присылайте на адрес [email protected]