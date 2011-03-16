Веб-студии нужен программист для создания сайтов

Ищу помощника. Требования: Знание html, css, умение верстать и публиковать контент, желательно разбираться в чужом коде и опыт работы с друпалом! Работа в команде, поэтому помощь будет обеспечена! Оплата почасовая - от 5-7 дол./час Подробности в скайпе: vetalsbs или по ...