AS3 разработчик на FlashDeveloper

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок149 просмотров
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Требования к кандидату:

- Знание as3 на твердую 4

- Умение разрабатывать сложные приложения с динамически меняющимся контентом

- Умение писать скрипты php+mysql для обмена данными между приложением и сервером. (или желательно иметь представление о технологии)

- Понимание работы Вконтакте API (желательно Facebook, mai apil или желание разбираться и учиться)

- Писать код в FlashDeveloper.

- Работать с SVN

Суть работы:

Расширение функционала приложения Вконтакте в паре с ведущим программистом. Разработка новых приложений.

Выдаю т.з. обсуждает, согласовываем, назначаем сроки, работаем, сдаем, оплата. Дальше по востребованию, ориентировочно до 2-х т.з. в месяц с занятостью по 2-5 дней.

Связь:

Скайп(голос)

С Пн- по Пт, с 11-00 до 18-00 (онлайн)

Оплата:

сдельная, поэтапно

webmoneу, Приват24

Особо важные требования:

Ответственность, умение кратко излагать мысли, желание развиваться, учиться, делиться знаниями.

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13 лет назад
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