AS3 разработчик на FlashDeveloper

Добрый вечер, господа! Мы ищем программиста с хорошими знаниями и практическими навыками PHP, Зенд Фрэмуоркс, MySQL.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования к кандидату:
- Знание as3 на твердую 4
- Умение разрабатывать сложные приложения с динамически меняющимся контентом
- Умение писать скрипты php+mysql для обмена данными между приложением и сервером. (или желательно иметь представление о технологии)
- Понимание работы Вконтакте API (желательно Facebook, mai apil или желание разбираться и учиться)
- Писать код в FlashDeveloper.
- Работать с SVN
Суть работы:
Расширение функционала приложения Вконтакте в паре с ведущим программистом. Разработка новых приложений.
Выдаю т.з. обсуждает, согласовываем, назначаем сроки, работаем, сдаем, оплата. Дальше по востребованию, ориентировочно до 2-х т.з. в месяц с занятостью по 2-5 дней.
Связь:
Скайп(голос)
С Пн- по Пт, с 11-00 до 18-00 (онлайн)
Оплата:
сдельная, поэтапно
webmoneу, Приват24
Особо важные требования:
Ответственность, умение кратко излагать мысли, желание развиваться, учиться, делиться знаниями.
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