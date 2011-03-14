PHP прогаммист

В связи с расширением штата требуется PHP разработчик (не студент). Обязательные требования: * отличное знание PHP5 + ZendFramework; * хорошее знание MySQL; * основы верстки; * основы JavaScript + что-то из jQuery\ExtJS; * основы администрирования Linux. Условия: * удаленная ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Веб программист!
Владение технологиями:
В совершенстве
- ООП как база для проектов
- PHP, Zend Framework, MVC структура
- MySQL на уровне адмнистрирования, нормализация таблиц, оптимизация, разработка базы в условиях больших объемов данных и нагрузок.
- HTML, JavaScript, CSS, запросы AJAX, JQuery, написание валидного кода страниц,
- subversion (SVN) на консольном уровне
- проектирование и написание GUI, написание шаблонов, верстка
- администрирование вебсервера, знание юникс консоли
- написание shell скриптов
Приветствуются
- использование 3rd-party PHP библиотек (PECL, PEAR)
- знакомство с веб стандартами
- навыки взаимодействия с другими языками: Perl, Python
- навыки использования XML
- верстка LaTex
- активное участвие в разработке, принятие решений, эффективная работа в команде
- высокая способность к обучению в короткие сроки
- технический английский
- использование графических пакетов для обработки изображений
Опыт работы:
от 3х лет в сфере разработки вебприложений
Условия:
Испытательный срок 2-3 месяца - з/п 350USD/неделю
По истечению срока: 400-500USD/ неделю
По вопросам дальнейшего сотрудничества обращаться к [email protected]
С уважением, Елизавета Григорьевна.
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