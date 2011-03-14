PHP прогаммист

$2500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки228 просмотров
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Требуется Веб программист!

Владение технологиями:

В совершенстве

- ООП как база для проектов

- PHP, Zend Framework, MVC структура

- MySQL на уровне адмнистрирования, нормализация таблиц, оптимизация, разработка базы в условиях больших объемов данных и нагрузок.

- HTML, JavaScript, CSS, запросы AJAX, JQuery, написание валидного кода страниц,

- subversion (SVN) на консольном уровне

- проектирование и написание GUI, написание шаблонов, верстка

- администрирование вебсервера, знание юникс консоли

- написание shell скриптов

Приветствуются

- использование 3rd-party PHP библиотек (PECL, PEAR)

- знакомство с веб стандартами

- навыки взаимодействия с другими языками: Perl, Python

- навыки использования XML

- верстка LaTex

- активное участвие в разработке, принятие решений, эффективная работа в команде

- высокая способность к обучению в короткие сроки

- технический английский

- использование графических пакетов для обработки изображений

Опыт работы:

от 3х лет в сфере разработки вебприложений

Условия:

Испытательный срок 2-3 месяца - з/п 350USD/неделю

По истечению срока: 400-500USD/ неделю

По вопросам дальнейшего сотрудничества обращаться к [email protected]

С уважением, Елизавета Григорьевна.

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JuliaBuss
52 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
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