PHP разработчик

$1900
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок1032 просмотра
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В связи с расширением штата требуется PHP разработчик (не студент).

Обязательные требования:

* отличное знание PHP5 + ZendFramework;

* хорошее знание MySQL;

* основы верстки;

* основы JavaScript + что-то из jQuery\ExtJS;

* основы администрирования Linux.

Условия:

* удаленная работа;

* долгосрочное сотрудничество;

* полная занятость (8-ми часовой рабочий день);

* оплачиваемый отпуск и больничные листы;

* зарплата 1700-1900$ в месяц по результатам собеседования.

Адрес для резюме: [email protected] (тема «PHP разработчик»).

Кандидаты без подробного резюме на рассматриваются!!!

PHP
12 лет назад
Findrik
Ирина 
43 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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