Программист-студент PHP, Extjs

Нужен lowcost программист для работы над некоммерческим веб-проектом. Работа очень интересная и предполагает работу с современными технологиями и подходами.

Занятость не полная (свободный график, количество времени зависит от эффективности работы).

Требования:

- обучаемость

- математический склад ума

- желание работать

- базовый опыт программирования и знакомство с веб-технологиями

Желательно Киев

П.С.

Какие условия работы:

- что нужно будет делать(верстать? дизайн?...) - Клиентская часть на Extjs (eq. sencha, extjs.com), Сервер - PHP, Mysql, Zend Framework

- занятость? - примерно 2 человеко-часа в день. Но для "студента" это может быть и большее время.

- предполагаемая оплата? - от $50 до $200 в месяц. Будет оговариваться индивидуально. Зависит от времени работы и сложности задач.