Программист

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок286 просмотров
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Нужны высококвалифицированные специалисты в области программирования.

Опыт работы.

Требования к квалификации

- Высшее или незаконченное высшее образование;

- Знание серверного языка программирования PHP;

- Четкое понимание Интернет-технологий (HTML, CSS, JavaScript, XML);

- Знание основ работы с СУБД (MySQL или MSSQL или Oracle);

- Знание основ PL/SQL.

Пожелания:

- Опыт написания веб-приложений;

- Опыт работы с СУБД (MSSQL, Oracle или другими);

- Знание языка программирования ASP.NET;

- Технический английский.

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13 лет назад
27388
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
5 отзывов
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