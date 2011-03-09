Web-программист

$1400
Веб-программированиеЗакрытнет заявок66 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Петербургская книжная сеть "Буквоед" приглашает на работу WEB-программиста в интернет-магазин.

Должностные обязанности:

* Поддержка и развитие Интернет-магазина "Буквоед"

Требования:

* Опыт работы с WEB-технологиями от 2-х лет

* Работа над коммерческими проектами не менее года

* Отличное знание PHP 5, обязательно ООП

* Хорошее знание MySql, JavaScript, Ajax

* Навыки проектирования пользовательских WEB-интерфейсов

* Умение выполнять работу в срок

* Способность работать самостоятельно

* Аналитический склад ума

Условия работы:

* Заработная плата от 40 000 + премии

* График работы - пятидневка

* Офис в р-не ст. м. "Выборская"

* Социальный пакет

* Скидки на товары

13 лет назад
murik2
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
  • Похожие заказы

  • Разработчик под Facebook.

    Разработчик под Facebook. Требования: * Уверенные знания: FBML,PHP или ASP.NET,AJAX,SQL,ООП * Языки: английский - хорошее письмо и чтение, средний разговорный уровень. * Опыт в разработке программного обеспечения: 3 года + * Oпыт под Facebook: 1 года + Личные качества: ответственность, коммуникабельность, инициативность, умение ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист PHP (Drupal)

    $2000

    Ищем web-программиста для участия в создании нового проекта. Обязательные требования: - опыт работы с CMF Drupal - знание HTML/CSS, Javascript, PHP Также приветствуется: - знание принципов AJAX и библиотеки jQuery Условия работы: - заработная плата от 60 тысяч рублей - оформление по ТК - ...

    PHPDrupal
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • JS разработчик

    $2500

    Требуется профессиональный JS разработчик в офис в Санкт-Петербурге. Работа с ExtJS. Требуется либо опыт работы с этой библиотекой, либо желание ее освоить. Возможен, также и вариант удаленной работы. Уровень оплаты - рыночный, исходя из способностей ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP ZF программист в интернет-магазин

    Ищем сотрудника №5 для будушего Амазона, Zappo`s, CSNStores или Diapers.com. Мы серьезная и быстрорастущая компания. За три месяца с запуска мы вышли в прибыль и продолжаем расти по 50 % в месяц. Аллегро - третья екоммерс компания ...

    PHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Ведущий .net программист

    $3000

    Обязанности: - разработка и поддержка сайтов и веб-приложений; - планирование, написание ТЗ, постановка задач, контроль исполнения работ; - наставничество. Требования: - уверенное знание asp.net c#, ado.net, ajax, MVC, web-services, jQuery; - опыт работы с ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист на Ruby on Rails

    Требуется программист с серьезным опытом разработки веб-приложений в целом и на Ruby on Rails в частности. Предполагается также знание HTML, CSS, Javascript и прочих связанных веб-технологий. Опыт работы с PostgreSQL приветствуется. Человек ищется для регулярной работы ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется веб-программист для ряда проектов

    Нужен удаленный веб-программист для нескольких веб-проектов, в основном интернет-магазинов. Предпочтение отдается разработчикам собственных CMS, выполненных на PHP + Mysql, которые имеют возможность в дальнейшем работать и дописывать систему под нужды и особенности проектов. Также интересны ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист PHP, MySQL

    Создается новая международная социальная сеть. На постоянную работу в офисе, требуется ведущий программист(PHP, MySQL), с опытом работы в создании аналогичных проектов. Форма оплаты и сумма договорные.

    PHPMySQL
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист

    $2500

    Требуется ОПЫТНЫЙ веб-программист на постоянную работу для разработки крупного интернет-проекта с нуля, связанного со сбором информации с динамических сайтов, ее анализом и обработкой. Знание Perl, Ruby, Python, PHP, XML. Опыт работы с большой вычислительной нагрузкой на ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист Javasript + JQuery UI

    $1300

    Ищу программистов имеющих опыт разработки динамических интерфейсов с использованием JQuery UI. Веб сервис полностью построен на JS/Ajax, сетевой-протокольный уровень отработан, необходимо создать модули интерфейса такие как: календарь, задачи, файловый менеджер, …, всего около 15 модулей различной ...

    jQuery
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад