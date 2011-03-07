Ведущий .net программист

Требуется периодическая помощь специалиста по скрипту партнерской программы affiliator-software.ru Доработка скрипта, внедрение подписок и псевдоподписок, верстка дизайна, настройка платников.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
- разработка и поддержка сайтов и веб-приложений;
- планирование, написание ТЗ, постановка задач, контроль исполнения работ;
- наставничество.
Требования:
- уверенное знание asp.net c#, ado.net, ajax, MVC, web-services, jQuery;
- опыт работы с MS SQL 2005+;
- способность к анализу вообще и чужого кода в частности;
- скорость разработки выше среднего;
- начитанность "умной" литературой серии "Совершенный код";
- представление о юзабилити.
Знание других языков и технологий – плюс, так как у нас есть очень разные проекты.
Условия:
- работа удаленно и в офисе;
- белая зарплата;
- при необходимости – оплата мобильного, доступа в интернет, нужных для работы книг и журналов.
Есть горящий проект, необходимо начать активно работать уже на следующей неделе.
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