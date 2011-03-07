Ведущий .net программист

Обязанности:

- разработка и поддержка сайтов и веб-приложений;

- планирование, написание ТЗ, постановка задач, контроль исполнения работ;

- наставничество.

Требования:

- уверенное знание asp.net c#, ado.net, ajax, MVC, web-services, jQuery;

- опыт работы с MS SQL 2005+;

- способность к анализу вообще и чужого кода в частности;

- скорость разработки выше среднего;

- начитанность "умной" литературой серии "Совершенный код";

- представление о юзабилити.

Знание других языков и технологий – плюс, так как у нас есть очень разные проекты.

Условия:

- работа удаленно и в офисе;

- белая зарплата;

- при необходимости – оплата мобильного, доступа в интернет, нужных для работы книг и журналов.

Есть горящий проект, необходимо начать активно работать уже на следующей неделе.