Ищу разработчика CodeIgniter\Zend Framework

Требуется переодическая помощь опытного веб-разработчика, работающего в среде CodeIgniter или Zend Framework.

Если Вы готовы сотрудничать в области разработки качественных веб приложений, имеете достаточные познания в данной области и Вам есть чем похвалиться, вы трудолюбивы, не корыстны, не требуете очень много - Вы нам подходите.

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