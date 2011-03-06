Ищу разработчика CodeIgniter\Zend Framework

Ищу web-программиста из Санкт-Петербурга для периодического выполнения различных задач. Только для Питера.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется переодическая помощь опытного веб-разработчика, работающего в среде CodeIgniter или Zend Framework.
Если Вы готовы сотрудничать в области разработки качественных веб приложений, имеете достаточные познания в данной области и Вам есть чем похвалиться, вы трудолюбивы, не корыстны, не требуете очень много - Вы нам подходите.
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