Требуется программист php

Приглашаем PHP программиста. От нас: удаленная работа, долгосрочное сотрудничество, полная занятость, гибкий график, оплата 1600$ в месяц. От вас: опыт работы с PHP5, Zend Framework, MySQL. Если Вы подходите по вышеперечисленным требованиям и заинтересованы в данном предложении, ...