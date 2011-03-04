PHP программист WordPress

$500
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Требуется PHP программист на удаленную работу.

Требования:

1. Присутствие онлайн не менее 5-6 часов в день с понедельника по пятницу.

2. Знание WordPress CMS.

Желательно:

1. Знание ajax-библиотек (например jQuery)

2. Навыки темизации шаблонов в CMS

3. Внимание к мелочам, оперативность, ответственность

4. Опыт работы с другими CMS системами

Условия:

1. Удаленная работа

2. Заработная плата от 14 000 руб.

Обращаться:

Гор. тел. +7 814-2 670-980

Моб. тел. +7 905 299 69 26

E-mail: [email protected]

C 10 до 19 пн-пт.

PHPWordPress
13 лет назад
Chieftec
Кирилл 
36 летИспания
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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