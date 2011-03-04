PHP программист WordPress

Есть готовый работающий проект (посреднические услуги по доставке товаров из-за границы) , который переносен на kohana с php самописного движка. К сожалению, есть недоработки в связи с переносом. Нужно исправить. Детали при обсуждении. На ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется PHP программист на удаленную работу.
Требования:
1. Присутствие онлайн не менее 5-6 часов в день с понедельника по пятницу.
2. Знание WordPress CMS.
Желательно:
1. Знание ajax-библиотек (например jQuery)
2. Навыки темизации шаблонов в CMS
3. Внимание к мелочам, оперативность, ответственность
4. Опыт работы с другими CMS системами
Условия:
1. Удаленная работа
2. Заработная плата от 14 000 руб.
Обращаться:
Гор. тел. +7 814-2 670-980
Моб. тел. +7 905 299 69 26
E-mail: [email protected]
C 10 до 19 пн-пт.
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