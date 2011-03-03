Требуются разработчики для стартапа Первый транш инвестирования 25000 дол. уже предоставлен. Нужна команда. Подробности здесь http://www.findstartup.ru/?page_id=2 1. Flash, Flex, AS3 программист. 3 Человека. Требуемый опыт работы Не менее 2 лет Flash программистом. Создание клиент-серверных Flash приложений. Ключевые задачи ...
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Требуются разработчики для стартапа
Первый транш инвестирования 25000 дол. уже предоставлен.
Нужна команда. Подробности здесь http://www.findstartup.ru/?page_id=2
PHP программист. 2 человека
Требуемый опыт работы Не менее 2 лет PHP программистом.
Основная цель работы Написание модулей на PHP, взаимодействующих с данными в популярных CMS.
Разработка высконагружаемого ПО.
Ключевые задачи
* Написание модулей взаимодействующих с данными следующих CMS и подобных им:
o Drupal
o Joomla VirtueMart
o e-Comerce
o os-Comerce
o WordPres
o 1C Bitrix
* Разработка и внедрение ПО тесто взаимодействующей с базами данных (преимущественно MySQL).
* Проектирование архитектуры и разработка программного обеспечения социальной сети, рассчитанного на высокую нагрузку.
* Разработка внешнего и внутреннего функционала проектов.
* Разработка API.
* Работа с API социальных сетей.
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