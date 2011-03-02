Вакансия php-программиста удаленно, долгосрочно

Вакансия php-программиста на постоянной основе, удаленно, долгосрочно.

Набор знаний и умений:

Основы ООП,

умение работать с чужим кодом,

PHP, MySQL, JavaScript, Ajax, HTML, CSS,

контроль версий, SVN, багтрекинг,

основы настройки apache, php и пр. для самостоятельной организации своего рабочего места.

Рабочее время близкое к GMT+03. Связь по icq, email ежедневно в рабочие дни, голосом по skype.

Оплата:

Webmoney, банковский перевод, ежемесячно. Впоследствии возможно трудоустройство.

Первый месяц $400, далее БАЗОВАЯ ставка $800 в месяц при полной нагрузке 40 часов в неделю, рост оплаты в дальнейшем.

Требования:

Личная ответственность и самоорганизованность.

Опыт не менее двух лет профессиональной разработки программ на PHP (натягивание дизайна на CMS таковым не является).

Полный рабочий день.

Только независимые разработчики (фрилансеры).

Базовое знание английского (уметь читать технические тексты).

Совместителям, учащимся, веб-студиям, посредникам – просьба не беспокоиться.