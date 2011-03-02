Веб-программист

Мы ищем веб-программиста на удаленную работу. Впрочем, если вы находитесь в Москве, вы можете приходить в офис, когда вы этого пожелаете.

Вы окажетесь в небольшой компании, которая сконцентрировала свои усилия в области разработки красивых и удобных веб-сервисов.

Помимо работы для сторонних клиентов, мы занимаемся разработкой собственных проектов. При этом, мы делаем упор на красивый и удобный интерфейс. Например, мы проделаем большую работу для того чтобы облегчить жизнь пользователям. Например, в наших приложениях мы делаем так, чтобы если пользователь ввел цену "10ю50", значение автоматически конвертируется в "10.50" (вместо того, чтобы мучать сообщением об ошибке). Если вы не хотите думать о подобных мелочах, если ваши интересы сосредоточены в области, отличной от удобных интерфейсов (например, в области системного программирования) - пожалуйста, не пишите нам.

Первым проектом будет помощь в разработке веб-сервиса, который находится на стадии перед запуском; вы нам нужны, чтобы помочь текущему программисту (он остается и будет помогать ответить на вопросы). Готова логика и дизайн. Осталось одеть сайт, доработать небольшие взаимодействия на AJAX. После запуска приступить к написанию следующих функций. Вся работа хорошо отрисована и документирована.

Обязанности:

Программирование функциональности сервиса на PHP + MySQL

"Одевание" текущей версии скрипта (если вы не умеете верстать, мы привлечем стороннего верстальщика)

Взаимодействие с системным администратором, дизайнером, верстальщиком

Требования:

PHP

MySQL

Приветствуется опыт работы со сторонними сервисами через API

Приветствуется опыт работы с Zend Framework

Условия:

Удаленная работа фуллтайм. Мы бы хотели оплачивать все ваше время, чтобы вам не пришлось отвлекаться на поиск другой работы

BaseCamp и Backpack, если вам это о чем-то говорит :)

При необходимости, обеспечивается оформление по ТК

Если вы находитесь в Москве, вы можете приходить в офис на м. Савеловская: у вас будет свой стол, компьютер, кофе, бесплатный обед. Приходите вы или нет, во сколько приходите и во сколько уходите - решать вам, мы вам доверяем и не контролируем дисциплину на уровне школы :-)

Покажите ваши работы

При ответе на эту вакансию пожалуйста покажите ваши работы. Если это публичный проект, дайте ссылку и, при необходимости, логин и пароль. Если закрытый - найдите возможность открыть. В крайнем случае, можно обойтись скриншотами и пояснением логики работы.

Обязательно укажите, какую часть проекта выполняли вы: был ли кроме вас дизайнер, прототипировщик, другие программисты. Как распределялись обязанности? Кто осуществлял руководство? В каком виде задание поступало к вам?

Тип занятости

Полная занятость, полный день