Веб-программист

Нужны веб-разработчики - дизайнеры - верстальщики - php программисты (знание drupal, wodpress, joomla, codeigniter, ajax, jquery) Работа удаленная, оплата попроектная. Цены, примеры работ и портфолио присылайте на [email protected]
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы ищем веб-программиста на удаленную работу. Впрочем, если вы находитесь в Москве, вы можете приходить в офис, когда вы этого пожелаете.
Вы окажетесь в небольшой компании, которая сконцентрировала свои усилия в области разработки красивых и удобных веб-сервисов.
Помимо работы для сторонних клиентов, мы занимаемся разработкой собственных проектов. При этом, мы делаем упор на красивый и удобный интерфейс. Например, мы проделаем большую работу для того чтобы облегчить жизнь пользователям. Например, в наших приложениях мы делаем так, чтобы если пользователь ввел цену "10ю50", значение автоматически конвертируется в "10.50" (вместо того, чтобы мучать сообщением об ошибке). Если вы не хотите думать о подобных мелочах, если ваши интересы сосредоточены в области, отличной от удобных интерфейсов (например, в области системного программирования) - пожалуйста, не пишите нам.
Первым проектом будет помощь в разработке веб-сервиса, который находится на стадии перед запуском; вы нам нужны, чтобы помочь текущему программисту (он остается и будет помогать ответить на вопросы). Готова логика и дизайн. Осталось одеть сайт, доработать небольшие взаимодействия на AJAX. После запуска приступить к написанию следующих функций. Вся работа хорошо отрисована и документирована.
Обязанности:
Программирование функциональности сервиса на PHP + MySQL
"Одевание" текущей версии скрипта (если вы не умеете верстать, мы привлечем стороннего верстальщика)
Взаимодействие с системным администратором, дизайнером, верстальщиком
Требования:
PHP
MySQL
Приветствуется опыт работы со сторонними сервисами через API
Приветствуется опыт работы с Zend Framework
Условия:
Удаленная работа фуллтайм. Мы бы хотели оплачивать все ваше время, чтобы вам не пришлось отвлекаться на поиск другой работы
BaseCamp и Backpack, если вам это о чем-то говорит :)
При необходимости, обеспечивается оформление по ТК
Если вы находитесь в Москве, вы можете приходить в офис на м. Савеловская: у вас будет свой стол, компьютер, кофе, бесплатный обед. Приходите вы или нет, во сколько приходите и во сколько уходите - решать вам, мы вам доверяем и не контролируем дисциплину на уровне школы :-)
Покажите ваши работы
При ответе на эту вакансию пожалуйста покажите ваши работы. Если это публичный проект, дайте ссылку и, при необходимости, логин и пароль. Если закрытый - найдите возможность открыть. В крайнем случае, можно обойтись скриншотами и пояснением логики работы.
Обязательно укажите, какую часть проекта выполняли вы: был ли кроме вас дизайнер, прототипировщик, другие программисты. Как распределялись обязанности? Кто осуществлял руководство? В каком виде задание поступало к вам?
Тип занятости
Полная занятость, полный день
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