Нужны веб-разработчики

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок183 просмотра
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Нужны веб-разработчики

- дизайнеры

- верстальщики

- php программисты (знание drupal, wodpress, joomla, codeigniter, ajax, jquery)

Работа удаленная, оплата попроектная.

Цены, примеры работ и портфолио присылайте на [email protected]

13 лет назад
leskova
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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