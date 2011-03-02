Нужен Lead PHP developer с опытом работы со связкой PHP/Mysql минимум 2 года, наличие портфолио. Основные требования: - PHP 5.2, понимание и опыт ООП - MySql 5.1 (Основы оптимизации запросов, понимание отличий InnoDB от Myisam) - Владение одним из современных ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужны веб-разработчики
- дизайнеры
- верстальщики
- php программисты (знание drupal, wodpress, joomla, codeigniter, ajax, jquery)
Работа удаленная, оплата попроектная.
Цены, примеры работ и портфолио присылайте на [email protected]
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