Ищу программиста для написания парсеров

У меня регулярно появляются заказы на написание парсеров. Чаще всего нужны серверные решения на PHP, но бывает попадаются и десктопные. В общем нужен человек, который имеет опыт в написании парсеров (особенно интересуют парсера форумов и с возможность экспорта результатов парсинга в форумы и различные CMS).