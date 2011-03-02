Требуется Flash программист со знанием XML и SQL

Требуется Flash/Flex программист для работы над проектом. Требуемые навыки:

Flash программирование сложных приложений, изменение цвета/яркости/контрасности через слои, марштабирование средствами Flash

Знание баз данных SQL, интеграция во Flash, структуры данных

Знание формата XML, умение работать с ним через Flash

Портфолио реализованных проектов

Бонусом будет знание любого веб ориентированного языка программирования, например PHP и опыт взаимодействия его с Flash, посредством XML.

Работа в офисе на Юге Москвы, график работы не строгий, срок реализации проекта около 6 месяцев, загрузка довольно большая. Заработная плата обсуждаема и зависит от уровня подготовки человека, реализованных им проектов. Более детальное описание проекта заинтересованным по запросу.

Господа, пишите! Условия работы и компенсация обсуждаемы, работа очень интересная с точки зрения увеличения собственных навыков и не рутинная!