Требуется программист для видео проекта

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Требуется программист для видео проекта, обязательным условием является опыт по созданию видео проектов и положительные отзывы за эти проекты. Проект не сложный но интересный. Все подробности кандидатам вышлю на почту. От вас стоимость и сроки исполнения, а так же при успешном сотрудничестве, дополнительные проекты гарантирую.

13 лет назад
wmbiznes
Тимофей 
42 годаКазахстан
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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