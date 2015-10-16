ZUSS

Дмитрий Черняк ZUSS

 
60 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Частный фонд Бизнес Ангелов
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Piligrim_KVS
Вячеслав 
50 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
14 отзывов(-2)
$5
10 баллов
8 лет назад
Исправить чертеж в соответсвии с фото образца
AutoCAD
Была четкая постановка задачи. Оперативно уточнили рабочие моменты. Оплата без промедления. Рекомендую !!! надеюсь еще поработаем
Срочно понадобилось сделать чертеж детали по фото прототипа и карандашному наброску. Все детали были уточненный в живом общении очень оперативно. Работа сделана быстро и качественно. Мои рекомендации.
Ответный отзыв
margal
31 год
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Составление семантического ядра и анализ стоимости переходов
Серьезный и ответственный заказчик. Рекомендую сотрудничать.
Подбор СЯ Сделано качественно, в срок. Работой доволен.
Ответный отзыв