Необходимо переработать набор шаблонов мобильного приложения, админ. панели и сайта Dinehub по предоставленному ТЗ. Задачи включают размещение приложений в AppStore и GooglePlay, размещение сайта на хостинге, проверку работоспособности и подключение платежных систем. Проект ориентирован на Германию.
- $1000Мобильные приложения9 заявокЗакрыт24 дня назад
- $10
Требуется настроить хостинг на Host4.biz и установить WordPress. Необходимо установить оплаченный шаблон с Envato, зарегистрировать его, закачать демо-данные и обновить расширения. Проверить работоспособность сайта и временно закрыть его от индексации в Google. Оплата производится через PayPal по завершению работы.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Требуется разработка сайта и мобильного приложения для тестового сервиса доставки еды. Проект включает использование готовых шаблонов от Envato. В случае успеха возможна оптимизация и масштабирование. Оцените свою готовность к рискам, связанным с вложениями в проект.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт5 месяцев назад
Требуется создать мобильное приложение iOS, которое будет дублировать функционал Excel таблицы, содержащей технические параметры медицинского устройства. Приложение должно производить расчеты по заданным входным параметрам и генерировать .pdf файл с результатами. Важно, чтобы приложение работало локально на iPad без связи с внешними серверами.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт3 года назад
- $7
Требуется настроить удаленный рабочий стол и клиентскую часть под ключ 1. На VPS установить ubuntu 2. Установить оболочку xfce 3. Инсталлировать и настроить серверную часть x2go 4. Помочь настроить клиента под ...Системное администрирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Необходимо исправить чертеж в соответсвии с фотографией образца. Исходные материалы 1. Чертеж детали в .pdf 2. Фото образца. Исходного чертежа в формате autocad или другом нет :-( Есть 3D ...Чертежи и Схемы1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется сделать 4 схематических рисунка прожектора с кабелем и разъемом для user manual Наброски от руки прилагаются. Срок – к воскресению. Контакты на мейл или скайп. Обсуждение – в скайпе. ...Иллюстрации и Рисунки1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Пожалуйста, не тратьте свои усилия, если описанные ниже условия Вас не устраивают – не предлагайте в этом случае свои услуги. 1. 1.Оплата по результату !!!! (без предоплаты) в валюте (€). Предпочтительно ...Контекстная реклама5 заявокЗакрыт9 лет назад
1. Требуется подобрать набор осмысленных ключевых фраз по следующим темам: 1.1. Освещение пещер и подземелий 1.2. Использование акцентного освещения в архитектуре 1.3. Акцентное освещение соборов и церквей ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Обязанности контент-менеджера: Поддержка фирменного сайта и блога на 3 языках (англ., нем., рус.) Тема: архитектурное освещение и световой дизайн, освещение пещер и морских объектов, системы безопасности и видеонаблюдения Регулярное размещение ...Управление проектами6 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется: 1. Установить на хостинг и настроить покупную премиум тему demo.strictthemes.com/?th... 2. Сгенерить favicon из лого. Внедрить его 3. Проконсультировать по выбору плагинов, подкорректировать, при необходимости нижеследующий список. ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Обязанности контент-менеджера: Поддержка фирменного сайта на 3 языках (англ., нем., рус.) Тема: архитектурное освещение и световой дизайн, освещение пещер и морских объектов, системы безопасности и видеонаблюдения Регулярное размещение ( 2-3 ...Наполнение сайтов3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требуются разработчики для стартапа Первый транш инвестирования 25000 дол. уже предоставлен. Нужна команда. Подробности здесь http://www.findstartup.ru/?page_id=2 Специалист по юзабилити. 1 человек Требуемый опыт работы Опыт работы не менее 1 ...Дизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Требуются разработчики для стартапа Первый транш инвестирования 25000 дол. уже предоставлен. Нужна команда. Подробности здесь http://www.findstartup.ru/?page_id=2 PHP программист. 2 человека Требуемый опыт работы Не менее 2 лет PHP программистом. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $2500
Требуются разработчики для стартапа Первый транш инвестирования 25000 дол. уже предоставлен. Нужна команда. Подробности здесь http://www.findstartup.ru/?page_id=2 1. Flash, Flex, AS3 программист. 3 Человека. Требуемый опыт работы Не ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад