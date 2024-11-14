Настроить хостинг, установить шаблон сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки12 просмотров

Необходимо настроить хостинг на Host4.biz
Хостинг оплачен.
Установить wordpress
Установить оплаченный на Envato шаблон, зарегистрировать его, закачать демо-данные, обновить необходимые шаблону расширения.
Проверить работоспособность
Закрыть сайт временно от гугла.
Оплата PayPal по завершении работы.

WordPressНастройка хостингаУстановка плагинов
5 месяцев назад
ZUSS
60 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Мехрубон
 
19 лет
7 месяцев в сервисе
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4 месяца назад
5 месяцев назад
Андрей
 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 часа назад
31 отзыв
5 месяцев назад