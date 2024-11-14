Требуется установить сайт на платформе WordPress и настроить SSL сертификат. Также необходимо связать домен с хостингом. Опыт в системном администрировании обязателен.
Настроить хостинг, установить шаблон сайта
Необходимо настроить хостинг на Host4.biz
Хостинг оплачен.
Установить wordpress
Установить оплаченный на Envato шаблон, зарегистрировать его, закачать демо-данные, обновить необходимые шаблону расширения.
Проверить работоспособность
Закрыть сайт временно от гугла.
Оплата PayPal по завершении работы.
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