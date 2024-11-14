Необходимо решить проблему с ошибкой ERR_TOO_MANY_REDIRECTS на сайте, работающем на MODX и подключенном через Cloudflare. Требуется корректная настройка SSL в режиме full или flexible, а также редактирование файла .htaccess для устранения сбоев в верстке. Ожидается профессиональный подход к системному администрированию.