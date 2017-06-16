Исправить чертеж в соответсвии с фото образца

1. На участке 78:194 выделить 1,26 гектара площади. 2. Разделить 1,26 га на 21 участок по 6 соток,размером 20 м на 30 м. Исходник: рис 1. Должно получиться похоже на рис 2, только с соблюдением масштаба. В конце нужно ...