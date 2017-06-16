Исправить чертеж в соответсвии с фото образца

Чертежи и СхемыЗавершен5 заявок212 просмотров
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Необходимо исправить чертеж в соответсвии с фотографией образца. 

Исходные материалы 

1. Чертеж детали в .pdf 

2. Фото образца. 

Исходного чертежа в формате autocad или другом нет :-( Есть 3D модель всего изделия, но предоставлять ее по понятным причинам не хочется  

Оплата строго: постоплата 

строго: Paypal  или QIWI 

Срок: Пятница, 16.06.17 – вечер.

7 лет назад
ZUSS
59 летГермания
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Piligrim_KVS
Вячеслав 
49 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 отзывов(-2)
7 лет назад
$5
1 день
Срочно понадобилось сделать чертеж детали по фото прототипа и карандашному наброску. Все детали были уточненный в живом общении очень оперативно. Работа сделана быстро и качественно. Мои рекомендации.
Была четкая постановка задачи. Оперативно уточнили рабочие моменты. Оплата без промедления. Рекомендую !!! надеюсь еще поработаем