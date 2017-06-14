Проект-схема тротуарной плитки на участок для укладчика

Имеется фото участка сверху, так же схема где будет укладываться плитка в стиле "старый город"

Имееются размеры участка.

Имеются раземры плитки (брусков).

Всего будет 3 цвета брусков. Белый, серый и графитовый (фото все дам)

Необходимо создать схему для укладчика в любой программе, чтобы потом можно было распечатать и ему было понятно.

Есть основное пожелание - плавный переход от белого к серому цвету от одного конца участка к другому. Это должно происходить за счёт увеличения или уменьшения количества белых и серых брусков. Пример как это реализованно у других так же скину.