Проект-схема тротуарной плитки на участок для укладчика

Чертежи и СхемыЗавершен5 заявок65 просмотров
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Имеется фото участка сверху, так же схема где будет укладываться плитка в стиле "старый город"

Имееются размеры участка.

Имеются раземры плитки (брусков).

Всего будет 3 цвета брусков. Белый, серый и графитовый (фото все дам)

Необходимо создать схему для укладчика в любой программе, чтобы потом можно было распечатать и ему было понятно.

Есть основное пожелание - плавный переход от белого к серому цвету от одного конца участка к другому. Это должно происходить за счёт увеличения или уменьшения количества белых и серых брусков. Пример как это реализованно у других так же скину.

7 лет назад
maximm
Максим 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Olya-Boyko
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$10
1 день
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