Проект ВК, ОВ и ЭО для админздания

Чертежи и СхемыЗавершен4 заявки259 просмотров
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Здравствуйте.  

Нужно выполнить проект ВК (водоснабжение и канализация), ОВ (отопление и вентиляция) и ЭО (электрооборудование) для административного здания, все сразу или по отдельности.

Планы прилагаю, исполнителю вышлю *DWG.

Оплата возможна через Безопасную Сделку или на карту 50/50 (пред- и пост -оплата).

Еще одно - желательно выполнение на украинском языке. Если нет - чуть уменьшить стоимость с учетом моего перевода :)

Пишите сразу стоимость и сроки.

6 лет назад
Ketkin
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
yulchik9
Юлия 
34 годаУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
7 лет назад
$400
16 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Екатерина очень хороший специалист. По работе точно знает, что делает и чего хочет от коллег. Всё быстро и по делу. Рекомендую к сотрудничеству!