Проект ВК, ОВ и ЭО для админздания

Здравствуйте.

Нужно выполнить проект ВК (водоснабжение и канализация), ОВ (отопление и вентиляция) и ЭО (электрооборудование) для административного здания, все сразу или по отдельности.

Планы прилагаю, исполнителю вышлю *DWG.

Оплата возможна через Безопасную Сделку или на карту 50/50 (пред- и пост -оплата).

Еще одно - желательно выполнение на украинском языке. Если нет - чуть уменьшить стоимость с учетом моего перевода :)

Пишите сразу стоимость и сроки.