Здраствуйте Скажите вы сможете мне нарисовать технический паспорт дома (небольшого) Что для этого нужно ,за какой срок и цена ? Спасибо
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Необходимо сделать простую модель в Компасе. Нужен только файл проекта, рендер не требуется. Размеров нет, так что делать можно примерно, на глаз.
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