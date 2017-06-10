Сделать простую модель в Компасе

$18
Чертежи и СхемыЗавершен4 заявки236 просмотров
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Необходимо сделать простую модель в Компасе. Нужен только файл проекта, рендер не требуется. Размеров нет, так что делать можно примерно, на глаз.

7 лет назад
Moonwalker777
28 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
tugilin
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$18
2 дня
Отличный исполнитель, всё быстро и чётко! Всем советую! Буду работать с ним дальше.
Уважаемые участники сайта! Рекомендую к сотрудничеству Степана - четкая ясная задача, отличная схема оплаты! Друзья, это отличный заказчик, с которым приятно работать!