Альбом технических решений (монтажных узлов)

Необходима разработка и визуализация альбома технических решений (монтажных узлов) крепления декоративных стеновых панелей. На 90% решения для внутренней отделки. Необходим сам чертеж, исходник в dwg и визуализация. Всего около 50-60 решений. Визуализация будет нужна на 15-20 из них. Многие варианты будут отличаться только габаритными размерами самих панелей. Примерные работы готов предоставить. Нужны крепления панелей к стене (с металлокаркасом подобным тому, что устанавливается под гипсокартонные панели и без металлокаркаса), перегородки, потолки (с металлокаркасом и системой для подвесных потолков).