Отрисовка планировок

$54
Чертежи и СхемыЗакрыт3 заявки169 просмотров
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Нужно отрисовать планировки 3х домов https://drive.google.com/drive/folders/0B2dD0JaFDrBVNm9veWd0cjB5dzg

Пример того, как мне нужно https://yadi.sk/d/8NxqXaG63JhMXU

7 лет назад
Seosct
30 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Wellesdesign
Станислав 
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 отзывов(-2)
7 лет назад
$54
10 дней