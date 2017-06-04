Дизайн женской сумки/рюкзака для прогулок с детьми

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Необходима разработка дизайна женской сумки/рюкзака с практической и визуальной точки зрения. Планируются к продаже на рынке США через платформу Амазон. На английском звучит - diaper bag/backpack.

7 лет назад
terlyasha
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад