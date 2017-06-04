Дизайн проект мансардного этажа чстного дома

Чертежи и СхемыЗакрыт6 заявок214 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ДЛя дипломной работы в архикаде нужны схемы в таблицах , подправить чертежи.1. Обмерочный план.3. План расстановки мебели.4. План раскладки напольных покрытий. 5. План потолочного покрытия.6. План освещения.8. Схема разверток стен.9. Развертки стен.

10.Визуализации

7 лет назад
Pofig1234
26 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад