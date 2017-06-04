Дизайн проект мансардного этажа чстного дома

Здравствуйте. Нужно выполнить проект ВК (водоснабжение и канализация), ОВ (отопление и вентиляция) и ЭО (электрооборудование) для административного здания, все сразу или по отдельности. Планы прилагаю, исполнителю вышлю *DWG. Оплата возможна через Безопасную Сделку или на карту ...