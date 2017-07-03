Технический чертеж

Чертежи и СхемыЗавершен9 заявок269 просмотров
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Необходимо сделать чертеж тренажера и его деталей (как примерно выглядит - см. приложенную картинку). Чертеж будет использован как техническая спецификация для производства и сборки. Рисовать желательно с готового образца, который я могу передать вам в Москве, но можно и с фото. В заявке, пожалуйста, укажите 1) ваш гонорар, 2) как будете рисовать (с изделия или с фото), 3) срок выполнения работы. 

7 лет назад
mrs_k
32 годаРоссия
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
manas
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
3 часа назад
7 лет назад
$50
3 дня
Сергей быстро сделал чертеж, предложил улучшения, внес правки.
C Ксенией легко и просто работать! Главное в любом проекте – это взаимопонимание Исполнителя и Заказчика. Без излишней торопливости, со спокойной рассудительностью, с положительной эмоциональностью и своевременной оплатой и… проект успешно завершен! Очень приятно было поработать с Ксенией! Так держать!