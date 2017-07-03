Технический чертеж

Здравствуйте. Нужно выполнить проект ВК (водоснабжение и канализация), ОВ (отопление и вентиляция) и ЭО (электрооборудование) для административного здания, все сразу или по отдельности. Планы прилагаю, исполнителю вышлю *DWG. Оплата возможна через Безопасную Сделку или на карту ...
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Необходимо сделать чертеж тренажера и его деталей (как примерно выглядит - см. приложенную картинку). Чертеж будет использован как техническая спецификация для производства и сборки. Рисовать желательно с готового образца, который я могу передать вам в Москве, но можно и с фото. В заявке, пожалуйста, укажите 1) ваш гонорар, 2) как будете рисовать (с изделия или с фото), 3) срок выполнения работы.
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