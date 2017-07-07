Чертеж, расчет участка, масштабирование

1. На участке 78:194 выделить 1,26 гектара площади.

2. Разделить 1,26 га на 21 участок по 6 соток,размером 20 м на 30 м.

Исходник: рис 1.

Должно получиться похоже на рис 2, только с соблюдением масштаба.

В конце нужно закрасить по одному разному участку на 21 разных рисунках