Чертеж, расчет участка, масштабирование

Чертежи и СхемыЗавершен4 заявки279 просмотров
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1.  На участке 78:194 выделить 1,26 гектара площади.

2.  Разделить 1,26 га на 21 участок по 6 соток,размером  20 м на 30 м.

Исходник: рис 1. 

Должно получиться похоже на рис 2, только с соблюдением масштаба. 

В конце нужно закрасить  по одному разному участку на 21 разных рисунках 

7 лет назад
maxeam
Максим 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
tolik_korol
44 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
3 дня назад
7 лет назад
$20
1 день
Все ОК. Спасибо
Отличный заказчик. Рекомендую.