Отмасштабировать чертеж в автокаде

Чертежи и СхемыЗакрыт23 заявки363 просмотра
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Отмасштабировать чертеж из а2 в а1 в автокаде

7 лет назад
dimqaaaa
27 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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