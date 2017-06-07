Чертеж ,мебель

Здравствуйте. Нужно выполнить проект ВК (водоснабжение и канализация), ОВ (отопление и вентиляция) и ЭО (электрооборудование) для административного здания, все сразу или по отдельности. Планы прилагаю, исполнителю вышлю *DWG. Оплата возможна через Безопасную Сделку или на карту ...
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Требуется проект с бумаги(от руки "мебель" ) превратить в чертеж
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