Необходима разработка дизайна женской сумки/рюкзака с практической и визуальной точки зрения. Планируются к продаже на рынке США через платформу Амазон. На английском звучит - diaper bag/backpack.
Создать чертежи для производства корпусной мебели в базис мебельщике
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать чертежи для производства корпусной мебели в базис мебельщике(карта раскроя, присадка, сборка готового изделия).
Есть прорисованные модели. По картинке нужно просчитать размеры будущей коллекции и модулей к ней.
Опыт работы обязателен!
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