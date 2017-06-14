Срочно надо сделать 5 чертежей

Чертежи и СхемыЗакрыт9 заявок268 просмотров
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Срочно надо сделать 5 чертежей по фотографиям в течении 3х часов. Оплата договорная. 

1. Пожарная эвакуация 2 чертежа

2. генеральный план 

3. план здания 2 чертежа.

7 лет назад
guest_14975564063077
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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