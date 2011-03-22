Нужен программист на сайт (Kohana платформа)

Веб-программированиеЗавершен4 заявки265 просмотров
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Есть готовый работающий проект (посреднические услуги по доставке товаров из-за границы) , который переносен на kohana с php самописного движка. К сожалению, есть недоработки в связи с переносом. Нужно исправить. Детали при обсуждении.

На том же сайте есть форум на phpBB, с общей регистрацией на старом сайте, которую нужно будет сделать и на новой версии на kohana.

На сайте используется AJAX, JQuery, так что желательно быть хоть немного знакомым с данными понятиями.

Претендент должен иметь время в наличии для работы с проектом.

Оплата по факту выполнения отдельных заданий, цены договорные

13 лет назад
Tolich_VZ
Ярослав 
49 летСША
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
andrvm
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 лет назад
$100
В целом доволен сотрудничеством. Фрилансер берется за выполнение проекта и доводит дело до конца несмотря на любые сложности. Очень качественная работа выполненного, терпение и усидчивость. Рекомендую!
Ярослав отличный заказчик. Понятно ставит задачи, своевременно оплачивает сделанную работу. Приятно было работать. Спасибо!
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