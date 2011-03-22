Нужен программист на сайт (Kohana платформа)

Есть готовый работающий проект (посреднические услуги по доставке товаров из-за границы) , который переносен на kohana с php самописного движка. К сожалению, есть недоработки в связи с переносом. Нужно исправить. Детали при обсуждении.

На том же сайте есть форум на phpBB, с общей регистрацией на старом сайте, которую нужно будет сделать и на новой версии на kohana.

На сайте используется AJAX, JQuery, так что желательно быть хоть немного знакомым с данными понятиями.

Претендент должен иметь время в наличии для работы с проектом.

Оплата по факту выполнения отдельных заданий, цены договорные