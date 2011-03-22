Нужен программист на сайт (Kohana платформа)

Требуются разработчики для стартапа Первый транш инвестирования 25000 дол. уже предоставлен. Нужна команда. Подробности здесь http://www.findstartup.ru/?page_id=2 PHP программист. 2 человека Требуемый опыт работы Не менее 2 лет PHP программистом. Основная цель работы Написание модулей на PHP, взаимодействующих с данными в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть готовый работающий проект (посреднические услуги по доставке товаров из-за границы) , который переносен на kohana с php самописного движка. К сожалению, есть недоработки в связи с переносом. Нужно исправить. Детали при обсуждении.
На том же сайте есть форум на phpBB, с общей регистрацией на старом сайте, которую нужно будет сделать и на новой версии на kohana.
На сайте используется AJAX, JQuery, так что желательно быть хоть немного знакомым с данными понятиями.
Претендент должен иметь время в наличии для работы с проектом.
Оплата по факту выполнения отдельных заданий, цены договорные
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