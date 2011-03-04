Приглашаем PHP программиста.

От нас: удаленная работа, долгосрочное сотрудничество, полная занятость, гибкий график, оплата 1600$ в месяц.

От вас: опыт работы с PHP5, Zend Framework, MySQL.

Если Вы подходите по вышеперечисленным требованиям и заинтересованы в данном предложении, отправляйте свое резюме на [email protected].