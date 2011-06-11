Требуется на удаленную работу программист. Хорошее знание PHP, быстрая скорость написания и ответственность. Оплата возможна как сдельная так и оклад. Обсуждается индивидуально.
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ИТ-компании Working Media в связи с расширением деятельности в Украине, требуется опытный PHP-программист. Гебкий график. Зарплата: $1,300 - $1,800 в зависимости от опыта.
Требования:
• опыт программирования от 5 лет;
• отличные знания PHP4 и PHP5 (ООП);
• обязателен опыт и глубокие знания системы Magento
• желательно иметь опыт с построения сайтов на основе CMS: WordPress, Joomla, Drupal
• уверенные знания SQL, опыт работы с MySQL;
• HTML, CSS, JavaScript, AJAX;
• пользователь Unix/Linux;
• опыт работы с SVN или CVS;
• обязательно умение оценивать и планировать проекты
• английский язык
Обязанности:
• разработка систем различной сложности на основе Magento.
• Планирование, разработка и обслуживание PHP проектов различной сложности
• Обучение Junior програмистов. Обязанности team lead.
Условия:
- высокая заработная плата;
- гибкий график работы / удаленная работа
- возможность стать лидером в расстушем коллективе
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