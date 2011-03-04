Специалист по поддержке интернет-магазинов

Требуется на постоянную удаленную работу профессионал по поддержке интернет-магазинов/сайтов. На данный момент используется shopscript старый и нужно внедрить ПрестаШоп. Формат работы - аутсорс с постоянной ЗП за выполнение функций поддержки трех сайтов: приглядыванием за обновлениями (где есть), устранение выявленных глюков, небольшие доработки (планируется до 4-5 часов в неделю). Так же сверх этого задачи и проекты:

Задачи - приблизительная оценка ТЗ в часах - расчет оплаты почасово.

Проекты - отдельно написание/уточнение ТЗ, расчет стоимости проекта, согласование, реализация.

Желательное местожительство соискателя - Киев