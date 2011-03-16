PHP/JS программист

Знание и понимание PHP5, MySQL, Apache, HTML, CSS, JSON , Javascript

Опыт работы с JQuery

Опыт работы с PHP фреймворками

Опыт работы с MySQL (запросы и их оптимизация)

Ubuntu Linux на уровне пользователя

Понимание принципов ООП и MVC

Технический английский (Pre-Intermediate)

Опыт разработки технической архитектуры решения

Опыт работы с высоконагруженными проектами, оптимизации производительности

Умение настроить под себя Apache (nginx) или же поставить задачу сисадмину

Опыт работы с memcache

Опыт работы с системами контроля версий SVN

Представлять что такое HTML5 (HTML5 видео)

Умение работы с API российских социальных сетей, а так же Facebook API

Поддержка серверной части для Flash-приложения

Поддержка и доработка административной части для заполнения каталогов контента

Разработка приложения для социальных сетей (десктоп и мобильная версии)

Гибкий график, работа по офисным часам (время московское)

5-ти дневная рабочая неделя

Заработная плата по результатам собеседования и тестового задания http://bit.ly/e8V5oo

Оплата в любом виде электронных валют

Испытательный срок 2 месяца. Может быть меньше, при показательных результатах