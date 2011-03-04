Программист для Drupal 6

Требуется на удаленную работу программист. Хорошее знание PHP, быстрая скорость написания и ответственность. Оплата возможна как сдельная так и оклад. Обсуждается индивидуально.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуеться опытный программист для написания модулея и оптимизации их на сайте.
Требования:
1) Опыт работы с Drupal
2) Знания языков : php, html, JS, MySql и пр.
3) Опыт работы с серверами.
Дополнительно:
Желательно занание и опыт в создании дизайна для сайта
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