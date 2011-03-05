Требуются квалифицированные разработчики на Ruby

$5000
Веб-программированиеЗакрытнет заявок85 просмотров
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Нам требуются квалифицированные разработчики на Ruby on Rails для контрактной работы по проекту. Работа в киевском офисе.

Требования:

• портфолио готовых проектов на Ruby on Rails (наш проект пишется на v3.0);

• понимание серверной части: протокол HTTP, устройство веб-сервера, принципы проектирования веб-приложений;

• хорошее знание клиентской части веб-технологий: HTML, современный JavaScript + AJAX, CSS;

• хорошее знание современных баз данных (MySQL, MS SQL и Postgresql).

Условия:

• 25 USD час + премии;

• Старт проекта не позднее 15 марта 2011;

• Рабочее место с двумя мониторами, Mac OS X, Linux или Windows на выбор;

• Зарплата два раза в месяц равными частями;

• Работа в офисе компании;

• Бесплатный обед плюс много кофе;

• Мягкий офисный график (11:00-19:30);

• Помощь при переезде в Киев.

Задача:

• Разработка телевизионного сайта подобного zombobox.com hulu.com

Если Вас заинтересовало данное предложение просьба выслать резюме для более детального ознакомления на емейл: [email protected] или задать вопрос через скайп: Futubox, или по телефону +380 67 851 7426.

13 лет назад
futubox
Давид 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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