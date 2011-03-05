Ищу web-программиста из Санкт-Петербурга для периодического выполнения различных задач. Только для Питера.
Требуются квалифицированные разработчики на Ruby
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нам требуются квалифицированные разработчики на Ruby on Rails для контрактной работы по проекту. Работа в киевском офисе.
Требования:
• портфолио готовых проектов на Ruby on Rails (наш проект пишется на v3.0);
• понимание серверной части: протокол HTTP, устройство веб-сервера, принципы проектирования веб-приложений;
• хорошее знание клиентской части веб-технологий: HTML, современный JavaScript + AJAX, CSS;
• хорошее знание современных баз данных (MySQL, MS SQL и Postgresql).
Условия:
• 25 USD час + премии;
• Старт проекта не позднее 15 марта 2011;
• Рабочее место с двумя мониторами, Mac OS X, Linux или Windows на выбор;
• Зарплата два раза в месяц равными частями;
• Работа в офисе компании;
• Бесплатный обед плюс много кофе;
• Мягкий офисный график (11:00-19:30);
• Помощь при переезде в Киев.
Задача:
• Разработка телевизионного сайта подобного zombobox.com hulu.com
Если Вас заинтересовало данное предложение просьба выслать резюме для более детального ознакомления на емейл: [email protected] или задать вопрос через скайп: Futubox, или по телефону +380 67 851 7426.
- Похожие заказы
- Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
ИТ-компании Working Media в связи с расширением деятельности в Украине, требуется опытный PHP-программист. Гебкий график. Зарплата: $1,300 - $1,800 в зависимости от опыта. Требования: • опыт программирования от 5 лет; • отличные знания PHP4 и PHP5 ...Закрыт12 лет назад
Нужен программист PHP+MySQL+Zend. Программинг дополнительных сервисов существующего проекта. Обязательное условие: человек должен регулярно появляться в он-лайне (ася или скайп). Оплата сдельно.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $5000
Требования к кандидатам: Умение работать самостоятельно, без непрерывного контроля. Работа на результат, инициативность, работа в команде. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
- $1500
Ув. фрилансеры, в команду разработчиков для удаленной работы требуется специалист знакомый и умеющий работать с PHP/Magento. Проект расчитан на несколько месяцев. Занятость от 20 до 30 часов в неделю. Оплата почасовая (получается около 1500$ в ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Привет тебе, фрилансер. На развитие городского портала требуется программист. Основные требования: + Опыт более 2х лет + PHP+MySQL на хорошем уровне + Javascript + CSS, HTML + местонахождение: г. Магнитогорск (Челябинская обл.) Пишите, пожалуйста, ТОЛЬКО в аську: 597453416. Ну, а если с этим ...Закрыт13 лет назад
Требуется программист php в помощь работы над проектами. Приветcтвуется целеустремленность и желание расти. Возможно очень долгосрочное сотрудничество. Не пропадать!!! Адекватно оценивать свои силы.Веб-программирование9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1600
Приглашаем JavaScript разработчика Обязанности: Требуется разрабатывать динамичные веб-интерфейсы. Требования: 1) Обязательно - JavaScript, HTML, CSS, CSS-селекторы; 2) AJAX; 3) Jquery. Условия: Постоянная удаленная работа, только полная занятость. Платим 1200$ - 1600$, оплата через WMZ. Контакты: yajilt @ yandex.ru (в теме ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1600
Приглашаем PHP программиста. От нас: удаленная работа, долгосрочное сотрудничество, полная занятость, гибкий график, оплата 1600$ в месяц. От вас: опыт работы с PHP5, Zend Framework, MySQL. Если Вы подходите по вышеперечисленным требованиям и заинтересованы в данном предложении, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Требуеться опытный программист для написания модулея и оптимизации их на сайте. Требования: 1) Опыт работы с Drupal 2) Знания языков : php, html, JS, MySql и пр. 3) Опыт работы с серверами. Дополнительно: ...Закрыт13 лет назад