Специалист по Magento

Ув. фрилансеры, в команду разработчиков для удаленной работы требуется специалист знакомый и умеющий работать с PHP/Magento. Проект расчитан на несколько месяцев. Занятость от 20 до 30 часов в неделю. Оплата почасовая (получается около 1500$ в месяц).

Также необходимо указать как часто в течения дня вы доступны онлайн. Укажите свой Skype или можете присылать свои предложения сюда и на e-mail – [email protected].