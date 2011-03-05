Специалист по Magento

$1500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок115 просмотров
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Ув. фрилансеры, в команду разработчиков для удаленной работы требуется специалист знакомый и умеющий работать с PHP/Magento. Проект расчитан на несколько месяцев. Занятость от 20 до 30 часов в неделю. Оплата почасовая (получается около 1500$ в месяц).

Также необходимо указать как часто в течения дня вы доступны онлайн. Укажите свой Skype или можете присылать свои предложения сюда и на e-mail – [email protected].

Magento
13 лет назад
WebMagicc
Денис 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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